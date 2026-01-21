Вьетнамскую авиакомпанию наказали за нарушение прав пассажиров в России

В Красноярске прокуратура вынесла представление «БизнесАвиаТранс» – представительству вьетнамской авиакомпании VietJet Air – из-за задержки рейса. В декабре 2025 года пассажиры более чем на сутки застряли в аэропорту, ожидая вылета в Камрань. Их не обеспечили вовремя горячим питанием и размещением в гостинице. После жалоб туристов в дело вмешалась транспортная прокуратура: авиакомпанию заставили пересмотреть организацию работы и в итоге привлекли к административной ответственности за нарушение правил обслуживания.

© tourdom.ru

Ранее в Свердловской области за такое же нарушение наказали «Уральские авиалинии»: перевозчика привлекли к ответственности за задержки более чем на 4 часа сразу нескольких рейсов летом и осенью 2025 года. Проверка по жалобам пассажиров показала, что с августа по октябрь срывались вылеты из Екатеринбурга в Санкт-Петербург и Хабаровск, из Ташкента в Екатеринбург и из Сочи в Челябинск. В итоге суд признал действия авиакомпании нарушением и выписал штраф – 42 тыс. руб. Причем это не первый раз: «Уральские авиалинии» уже наказывали за то, что во время «ковра» в Сочи пассажирам не вовремя давали воду, еду и не обеспечивали гостиницей.