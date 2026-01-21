Аэропорт Нальчик планирует расширить географию полетов

Международный аэропорт Нальчик в этом году планирует расширить географию полетов из Кабардино-Балкарии. Руководство воздушной гавани намерено возобновить рейсы в Санкт-Петербург, увеличить частоту перелетов в Москву и наладить сообщение с Турцией.

«2026 год для аэропорта Нальчик — год инфраструктурных изменений. Начнутся проектные работы и инженерные изыскания по планируемой до конца 2028 года модернизации взлетно-посадочной полосы. Кроме того, мы ставим цели вернуть в расписание Санкт-Петербург, Сочи, увеличить частоту полетов в Москву — до двух раз ежедневно, и Казань — до трех раз в неделю. Есть также планы по возобновлению международного авиасообщения с Турцией — Стамбул и Анталья», — сообщил корреспонденту портала «Это Кавказ» директор аэропорта Сергей Айнетдинов.

Он отметил, что полеты в Турцию — при удачных переговорах — могут запустить весной или летом. Также рассматривается возможность перевода рейсов в Кувейт, которые были открыты в конце 2025 года, в регулярное авиасообщение: сейчас билеты из Нальчика в направлении Медины доступны в пакете паломнических услуг.

В 2025 году единственная воздушная гавань Кабардино-Балкарии увеличила пассажиропоток на 10%: аэропорт Нальчик принял и выпустил порядка 1,2 тыс. рейсов и обслужил 185 тыс. пассажиров (в 2024 году — 164 тыс. человек и 996 рейсов). После завершения работ по модернизации взлетно-посадочной полосы руководство транспортного объекта прогнозирует значительное увеличение показателей.

«После изменений характеристик взлетно-посадочной полосы, систем огней, светосигнального оборудования — сегодня согласовано с Росавиацией увеличение характеристик полосы с текущих 2 200 метров до 2 950 метров — аэропорт сможет к 2029 году без ограничений принимать воздушные суда распространенного класса Boeing 737−800, А321, Boeing 757, Ил-76. Сняв ограничения, смело можно говорить о пассажиропотоке в полмиллиона человек. С действующими ограничениями мы плавно планируем идти каждый год плюс 10 процентов, это тоже хорошо», — рассказал «Это Кавказ» Айнетдинов.

В 2025 году из международного аэропорта Нальчик в Кабардино-Балкарии осуществлялись рейсы в Москву (аэропорты Шереметьево и Внуково), Казань, Сочи и Кувейт. В воздушной гавани провели модернизацию терминала и благоустроили прилегающую территорию, также обновили парк спецтехники.