Туристам рассказали, в каких отелях Сочи не слышно шума самолетов

Где в Адлере и Сириусе лучше всего не жить туристам, которые очень заботятся о тишине и боятся не спать из-за садящихся и взлетающих самолетов в аэропорту Сочи. Эту тему активно обсуждают участники тг-чата для профессионалов турбизнеса «Курилка ТурДома 2.0»: «В Сочи на пару дней, чтобы дальше лететь. Хотят и не сильно от аэропорта далеко. Но у семьи ребенок маленький очень чутко спит. А еще хотят и к набережной поближе, чтобы погулять, но и чтобы не подскакивать из-за самолетов. Предпочтительно район между Южным Взморьем и Мзымтой».

Увы, но как раз примерно по этим границам и можно продлить линии к побережью от аэропорта Сочи, где 2 ВПП обращены в сторону моря, но под разным углом. Над берегом Мзымты в Сириусе самолеты чаще всего садятся. Для любителей необычных кадров здесь даже организовали смотровую площадку под траекторией снижения – снимки можно делать в районе улицы Южных Культур, 34 в Сириусе. Тут еще и онлайн-табло с расписанием разместили. «Снижаются прямо над парком “Южные культуры”, даже собеседника не слышно в этот момент», – делятся личными впечатлениями туристы. «Там прям капец как некомфортно, когда самолет летит. Даже жалко стало людей, которые там живут, и отель там тоже есть. А они там летают постоянно».

Другая взлетная полоса находится под углом и направлена в сторону Адлера. По ней чаще отправляют воздушные суда. Чтобы понять более точно, где шум максимален, тоже можно использовать в помощь местную топонимику: «Только вернулись неделю назад из Сочи – как раз над остановкой Взлетная в Адлере они взмывают». «Да, там – я в “Охотнике” летом жила. Прямо надо мной были – лежишь на пляжу и названия авиакомпаний читаешь».

Любителям тишины стоит иметь ввиду, что во время взлета двигатели самолетов работают на гораздо более высоких режимах. Соответственно и производят больше шума. Но стоит иметь в виду, что в отдельные дни полосы могут поменять: «Жили в Сириусе в районе причалов Имеретинского порта. С балкона даже было интересно наблюдать за заходящими на посадку – с закрытым окном ничего не слышно, и ночью тоже. Но в один из дней, видимо, траекторию изменили и взлетать стали над нами. Вот тогда было гораздо громче».

«Посадки и взлеты могут совершаться с обеих полос. Да, на ВПП 1 чаще всего взлетают, а на ВПП 2 – совершают посадку. Но, например, из-за направления ветра, размера воздушного судна или проведения ремонтных работ, могут поменять взлетно-посадочные операции», – объяснили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Турагенты и опытные туристы сходятся во мнениях, что если отступить от траекторий 300–500 метров, то взлеты и посадки можно будет уже практически не замечать. Но если для отдыхающих вопрос тишины стоит очень серьезно, то лучше выбирать варианты дальше в сторону Сочи от ж/д вокзала Адлера. Либо уже Сириус ближе к Олимпийскому парку.

