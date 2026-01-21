Города Геленджик и Анапа стали самыми популярными городами на Новый год

Россияне все активнее проводят новогодние каникулы в малых городах, среди которых в лидерах оказались Геленджик, Анапа и Суздаль. Об этом "Газете.Ru" рассказали эксперты Яндекс Путешествия совместно с Центром исследований малых городов. "На десятку самых популярных малых городов пришлось 62% всех новогодних бронирований. В лидерах оказались Геленджик и Анапа в Краснодарском крае, Ялта в Крыму, Зеленоградск в Калининградской области и Суздаль во Владимирской области", — рассказали эксперты. Они также отметили, что в этом зимнем сезоне также можно выделить несколько малых городов, и которые показали наибольший рост количества бронирований отелей и апартаментов в сравнении с прошлым годом. "Лидером по темпам роста стал Плес в Ивановской области — число бронирований здесь выросло в 4,5 раза. В три раза чаще, чем год назад, россияне бронировали жилье в Ельце Липецкой области и Алупке в Крыму", — заявили аналитики. По данным сервиса, на новогодние каникулы туристы чаще всего останавливаются в средствах размещения без звезд, а также в трех- и четырехзвездочных гостиницах. "Одновременно быстро вырос интерес к посуточному жилью и апартаментам — за год число таких бронирований удвоилось. Одна из возможных причин — цена. В 2025 году ночь в апартаментах в среднем обходилась примерно на 30% дешевле, чем в гостинице. Кроме того, такой формат может быть удобен для семей и компаний: число поездок группами от трех человек в малые города выросло вдвое", — добавили они. И в заключение эксперты отметили, что чаще всего новогодние поездки в малые города планируют жители крупных мегаполисов. В первую очередь это туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.