Сколько потратили туристы в Татарстане за 2025 год

Траты туристов в Татарстане в 2025 году, по предварительным оценкам, достигли 120 млрд рублей, что на 12% больше, чем годом ранее, заявил глава госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов в ходе заседания отчётной коллегии.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Как отметил Иванов, 45% туристов выбирают гостиницы и другие коллективные средства размещения, ещё 39% отдают предпочтение съёмным квартирам, а 16% останавливаются у друзей и родственников.

По прогнозам, в прошлом году республика приняла 4,5 млн туристов.

