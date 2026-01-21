В Пулково приняли первый прямой рейс из Марокко

В аэропорту Пулково состоялась торжественная встреча рейса национального перевозчика Марокко Royal Air Maroc. Прямое авиасообщение между Санкт-Петербургом и Касабланкой запускается впервые.

По традиции среди пассажиров первого рейса выбрали счастливчика, который получил сувениры от аэропорта и авиакомпании, сообщает администрация Пулково в своём Telegram-канале.

В этот раз подарок вручили 18-му пассажиру в честь Дня независимости Марокко, который отмечается 18 ноября.

Рейсы по маршруту будут выполняться три раза в неделю — по понедельникам, средам и субботам.

Вылет из Пулково запланирован на 08:05, время в пути составляет 5 часов 40 минут.

В аэропорту отметили, что Касабланка является крупнейшим городом и важным транспортным хабом Марокко.

Благодаря маршрутной сети авиакомпании пассажирам доступны удобные трансферные перелёты в страны Европы, Африки, а также Северной и Южной Америки.

