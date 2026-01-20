Сколько туристов принял Ставрополь в 2025 году

Ставрополь посетили около 218,5 тыс. туристов в 2025 году. В частности, фестивали на Татарском городище привлекли 100 тыс. человек.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на администрацию города.

За пять лет турпоток в Ставрополь вырос на 83%. В городе туристов принимают почти 50 гостиниц и отелей, работает более 70 турагентств.

