Санатории Ставрополья вошли в число лидеров России по количеству отдыхающих

Здравницы Ставропольского края вошли в число лидеров в России по количеству принятых в 2025 году отдыхающих: регион занял второе место, уступив лишь Краснодарскому краю. А Северный Кавказ попал в тройку лидирующих по этому показателю округов страны.

© ТАСС

Исследование представил сервис «Санатории-России.рф».

«Лидером по количеству отдыхающих в 2025 году стали санатории Краснодарского края, принявшие 1,3 млн человек за 11 месяцев. <...> Второе место занимают санатории Ставропольского края — почти 800 тысяч отдыхающих за 11 месяцев ушедшего года. Турпоток незначительно вырос (+2,2%). Местные здравницы притягивают отдыхающих из близлежащих городов и отдаленных регионов благодаря красивой природе, многочисленным минеральным источникам и качественной медицинской базе».

За сутки в одной из здравниц Ставрополья отдыхающие в среднем платили 6,7 тыс. рублей — это самый высокий показатель по стране.

В топ-3 также оказались санатории Крыма: там за неполный год побывали более 500 тысяч человек.

Между тем, Северо-Кавказский федеральный округ в целом стал третьим среди округов страны по количеству гостей в санаториях за 11 месяцев 2025 года. На первом месте идут санатории Южного федерального округа с показателем 2 миллиона человек, на втором — Приволжский, который принял более миллиона отдыхающих.

«Санатории Северо-Кавказского федерального округа приняли 900 тысяч отдыхающих, продемонстрировав положительную динамику в размере +2,4%. Доходы санаториев округа составили 53 млрд рублей», — привели цифры специалисты сервиса.

Во внутреннем рейтинге округа регионы расположились в следующем порядке: первую строчку занимают санатории Ставропольского края, на второй позиции — Кабардино-Балкария (почти 52,5 тыс. отдыхающих), на третьем месте — санатории Дагестана (более 36 тысяч человек). На четвертой строчке — санатории Карачаево-Черкесии (10 тысяч человек), пятое место досталось здравницам Северная Осетия (9 тысяч гостей).