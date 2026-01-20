В республике отмечен рост мошенничества в туризме

В Татарстане с начала года растёт число случаев мошенничества в чатах по организации совместных путешествий.

Об этом пишет «Реальное время» со ссылкой на Минцифры республики.

Злоумышленники размещают объявления о поиске попутчиков, часто из отдалённых регионов. После установления контакта в мессенджерах они предлагают оформить бронь через сайты, имитирующие официальные сервисы, однако ссылки ведут на поддельные ресурсы, созданные для хищения персональных данных и денежных средств.

Ранее в управлении МВД России по борьбе с киберпреступностью рассказали, что злоумышленники активизировали схему с фиктивными предложениями о совместных поездках в отдалённые населённые пункты.