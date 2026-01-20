Как изменился турпоток Ямала по итогам 2025 года

На Ямале турпоток вырос на 6% по итогам 2025 года и достиг 300 тыс. Об этом рассказала заместитель директора департамента экономики региона Ирина Грязнова.

© РИА Новости

В новогодние каникулы 2026-го регион посетили больше 200 гостей, а в 2024-м в ЯНАО побывали 284 тыс. туристов, рассказала она на пресс-конференции ИА «Север-Пресс».

«Мы видим прирост тех людей, которые прицельно едут на Ямал: с 30 декабря по 3 января, с 31 декабря по 4 января», — отметила Грязнова.

Ранее президент «Клуба путешествий» Михаил Кожухов в беседе с НСН объяснил популярность туристического маршрута «Золотое кольцо».