Как изменился турпоток Ямала по итогам 2025 года

Турпоток Ямала достиг 300 тысяч по итогам 2025 года
На Ямале турпоток вырос на 6% по итогам 2025 года и достиг 300 тыс. Об этом рассказала заместитель директора департамента экономики региона Ирина Грязнова.
В новогодние каникулы 2026-го регион посетили больше 200 гостей, а в 2024-м в ЯНАО побывали 284 тыс. туристов, рассказала она на пресс-конференции ИА «Север-Пресс».
«Мы видим прирост тех людей, которые прицельно едут на Ямал: с 30 декабря по 3 января, с 31 декабря по 4 января», — отметила Грязнова.
