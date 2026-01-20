Стала известна стоимость туров на Черноморское побережье в середине февраля

Непродолжительный отпуск на двоих в середине февраля на черноморском побережье Краснодарского края в отеле категории четыре звезды будет стоить от 52 тысяч рублей для пары. Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) проанализировали ценовые предложения по таким направлениям, как Сочи, Геленджик и Анапа.

Согласно данным, минимальный бюджет для трехдневного пребывания в Сочи с завтраками в отеле, включая авиаперелет, составит около 54 тысяч рублей. В Геленджике аналогичный отдых можно найти на несколько тысяч рублей дешевле. Если же говорить об Анапе и формате «все включено», то здесь расходы возрастают до более чем 83 тысяч рублей.

Что касается других регионов, то февральские туры в Крым предлагаются от 50 тысяч рублей, а в Калининградскую область — от 49 тысяч.

Напомним, что в новогодние праздники Краснодарский край принял 508 тысяч отдыхающих. Наибольшей популярностью пользовались сочинские горнолыжные курорты, где уровень загрузки достигал примерно 75%. По итогам 2025 года общий турпоток в регион превысил 18,1 миллиона человек.

