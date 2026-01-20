В России предложил начать разработку маршрутов исламского туризма

Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Москвы Альбир Крганов рассказал о подготовленном ДСМР проекте развития исламского религиозного туризма "Священная тропа", позволяющем разработать тематические маршруты по 34 регионам РФ. Его слова ТАСС сообщили в пресс-службе ДСМР.

«Духовным собранием мусульман России подготовлен проект концепции туристического проекта "Изге сукмак" ("Священная тропа"). Он представляет собой описание подходов для разработки новых маршрутов мусульманского паломнического и культурно-познавательного туризма с учетом требований к стандарту гостеприимства, обусловленному исламским каноном. На основе проекта концепции может быть разработано более 20 маршрутов по 34 регионам России, которые могут быть интересны как нашим гражданам, так и мусульманам, приезжающим в нашу страну из-за рубежа, что особенно актуально с учетом большого потока туристов из арабских стран», — сказал муфтий на заседании комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве Российской Федерации.

По его словам, исламский религиозный туризм "является новым явлением для нашей страны", однако во многих субъектах РФ есть "великолепные мусульманские святыни и памятные места, связанные с историческими личностями". В их числе — древний Булгарский комплекс и мечеть Кул-Шариф в Республике Татарстан, мечеть "Сердце Чечни" в Грозном, старинные Джума-мечеть в Дербенте и поселение Курейшитов в Дагестане и другие объекты.

Крганов также обратился к вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко, попросив его поручить Минэкономразвития проанализировать разработанный проект концепции и оказать поддержку в его реализации.