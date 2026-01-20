Лавров оценил показатели поездок между РФ и КНР с введением безвиза

Показатели поездок между Россией и Китаем с момента введения взаимного безвизового режима для граждан двух стран уже достигли рекордных отметок, заметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

© РИА Новости

Глава российской дипломатии подчеркнул, что контактам Москвы и Пекина в самых различных сферах будет, безусловно, способствовать действующий уже сейчас на взаимной основе безвизовый режим между РФ и КНР.