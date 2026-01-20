Иностранцы бросились есть «Доширак» и нырять в прорубь в России

Иностранные туристы бросились есть лапшу «Доширак» и нырять в прорубь в одном регионе России — речь идет о Якутии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что отдыхающие из Бразилии, Великобритании, Китая и Мексики с готовностью окунаются в прорубь и планируют экспедиции к мысу Пакса. Они снимают ролики для соцсетей о зимней России, показывая пургу, сугробы и закутанных в куртки людей. Один британец и вовсе попытался съесть лапшу прямо на улице, но она замерзла вместе с пластиковой вилкой внутри.

Ранее сообщалось, что китайцы массово устремились в один российский город ради зачатия детей. Они верят, что ребенок, зачатый под северным сиянием, будет счастлив всю жизнь.