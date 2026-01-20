Сколько стоит отдых во Вьетнаме из Владивостока: полный бюджет на десять дней

Вьетнам укрепляет позиции как одно из самых популярных и доступных направлений у россиян – только за 11 месяцев 2025 года страну посетили свыше 19 млн туристов, превысив допандемийные показатели. При этом цены на поездку из Владивостока во Вьетнам остаются доступными даже для путешественников с умеренным бюджетом. Корреспондент «Восток-Медиа» подсчитал, во сколько обойдется 10-дневный отдых на двоих и на одного, включая перелет, проживание, питание, экскурсии и сувениры.

© РИА "ФедералПресс"

Популярный курорт

Для детального расчета расходов в качестве примера выбран Нячанг. Этот курорт – фаворит у российских путешественников благодаря длинному пляжу, развитой туристической инфраструктуре и разнообразным экскурсиям. При этом поездка из Владивостока остается удобной и доступной даже для путешественников с умеренным бюджетом, особенно с учетом прямых рейсов.

Визит корреспондента «Восток-Медиа» в Нячанг пришелся на декабрь – формально конец сезона дождей. Однако погода оказалась идеальной: почти каждый день было солнечно, море – спокойным, а температура – комфортной для отдыха на пляже.

Базовые расходы

При покупке пакетного тура из Владивостока во Вьетнам на двоих с проживанием в стандартном двухместном номере на 10 дней расходы составят от 80 000 до 100 000 рублей. В эту сумму входят перелет туда-обратно и проживание, но без питания и экскурсий. Усредненный вариант с комфортными условиями обойдется примерно в 100 000 рублей на пару.

Средний дневной бюджет туриста во Вьетнаме составляет около 3 500 рублей на человека. Питание весьма доступно: вьетнамский суп фо или блюдо в уличном кафе стоят в $1–3, а европейская кухня в ресторане – около $6–10. Сезонные манго и другие фрукты можно купить по $1 за кг, а дуриан – около $5 за кг. Такси по городу в среднем стоит 100–120 рублей за поездку, причем выгоднее заказывать его через местное приложение.

Развлечения

Если говорить о развлечениях, то на популярном острове Vin-Wonders суточный билет стоит около 950 000 донгов (~3 350–3 500 руб.), что дает доступ ко всему парку: аквапарку, зоопарку, тематическим зонам и канатной дороге. Отдельно можно выделить массаж – от 5 до 10 долларов, а пляжи остаются бесплатными.

Если добавить покупки сувениров или одежды, сумма, конечно, увеличится. Однако шоппинг во Вьетнаме не является основной статьей расходов – большинство магазинов ориентированы на местных жителей.

Итог

Примерный бюджет 10-дневного отдыха в Нячанге на одного человека:

Перелет и проживание в отеле: 50 000 – 70 000 руб.

Питание: 15 000 – 25 000 руб.

Развлечения и транспорт: 10 000 – 15 000 руб.

Дополнительные траты (сувениры, непредвиденное): 5 000 – 15 000 руб.

Сумма может меняться в зависимости от сезона, выбора отеля, курса валют и личных предпочтений в отдыхе.