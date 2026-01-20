Что думают китайцы о безвизовом режиме

Поток туристов из КНР во Владивосток значительно вырос, сообщает ИА DEITA.RU.

© Deita.ru

Китайская газета «Синьхуа» опубликовала репортаж о том, как проводят время во Владивостоке туристы из Поднебесной и что изменилось с введением безвизового режима для туристов властями обеих стран.

Так, отмечено, что в ресторанах приморской столицы китайцев стало гораздо больше и они охотно тратят деньги. Многих китайских туристов привлекает самобытная местная кухня - отмечают сотрудники общепита.

«Безвизовая политика значительно упростила поездки во Владивосток на выходные. Можно просто собрать вещи и поехать куда угодно, когда захочешь», — сказал газете Чжоу, отметив, что весь процесс прошел гладко и без проблем.

Напомним, 1 декабря 2025 года Путин подписал указ, разрешающий гражданам Китая безвизовый въезд в Россию для туризма и деловых поездок со сроком пребывания до 30 дней. На публикацию в «Синьхуа» обратило внимание представительство МИД России во Владивостоке.

При этом даже зимой в отелях города наблюдается хороший спрос на номера. Дружественная политика привела к значительному росту туристического потока. Вскоре обещают запустить паромный маршрут, что также привлекательно для граждан КНР.

«Синьхуа» отмечает - ожидается, что количество еженедельных прямых рейсов между Дальним Востоком и Китаем увеличится с нынешних 50 до 350. Также меняется характер туризма: гости их Китая все больше проникаются альтернативными маршрутами и интерактивом.