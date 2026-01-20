«Больше не вернусь». Россиянка побывала в Сочи и описала курортный город

Российская тревел-блогерша побывала в Сочи и описала популярный курортный город фразой «больше не вернусь». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, ей понравились море и горы, которые создают эстетику для глаз туристов. Однако в зимнее время года гулять у пляжа затруднительно из-за сильного ветра и холода.

«Первое, что мне не понравилось в Сочи и чего я точно не ожидала: здесь нет тех самых вкусных фруктов и овощей, за которыми я приехала. Я жила в "Сириусе", вокруг дома множество супермаркетов, привычные нам "Магниты" и "Пятерочки", вот только ассортимент такой же, а местами более скудный, чем у нас в Тюмени», — пожаловалась россиянка.

Автор также рассказала, что в Сочи много зелени и парков, но не везде есть развитая инфраструктура.

«Например, в Красной Поляне просто так без машины не погулять, потому что мало тротуаров для пешеходов, приходится идти по дороге», — добавила она.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в Европе и назвала черты, которые отличают соотечественниц от местных женщин. В первую очередь автор публикации выделила ухоженное лицо и макияж.