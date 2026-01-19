Какие риски есть у «Карты путешественника»

Российские студенты могут вскоре получить возможность путешествовать по стране с помощью новой инициативы ЛДПР – «Карты путешественника» номиналом 30 тыс. руб. Предполагается, что эти деньги можно будет тратить на оплату авиа- и железнодорожных билетов, проживания в отелях, а также турпакетов у аккредитованных государством туроператоров. По словам авторов идеи, программа должна помочь студентам лучше узнать страну, познакомиться с ее культурой и регионами, расширить кругозор. Это называют новым стимулом роста внутреннего туризма и региональной экономики, «средством образовательного развития молодежи».

© РИА Новости

При всех плюсах идеи уже видны и серьезные вызовы, которые нужно учесть при реализации. Если карту получат все 8 млн студентов вузов и колледжей (данные о количестве учащихся приводил год назад вице-премьер Дмитрий Чернышенко. – Ред.), то расходы бюджета могут составить порядка 240 млрд руб. в год. Для сравнения: действующая «Пушкинская карта», которая дает молодежи возможность посещать музеи, театры и концерты, обходится бюджету дешевле – в 2024 и 2025 годах на нее потратили по 12 млрд руб. В наступившем 2026 году запланировано увеличение до 22,7 млрд, но эта цифра все равно на порядок меньше.

Кроме того, опыт «Пушкинской карты» показывает, что массовые выплаты из бюджета связаны с рисками. Отмечались многочисленные случаи мошенничества и злоупотреблений: организованные группы продавали билеты на фиктивные мероприятия или специально завышали число билетов, чтобы обналичить деньги с «Пушкинской карты» – убытки по одному такому делу превышали 200 млн руб.

Особое внимание в туристическом сообществе привлек громкий уголовный процесс в отношении экс‑замминистра культуры Ольги Яриловой, которая отвечала за реализацию программы «Пушкинская карта». В 2024 году ее приговорили к 7 годам колонии общего режима по обвинению в злоупотреблении полномочиями – в том числе за включение сомнительных объектов в программу, что привело к хищению бюджетных средств.

Программу не закрыли, но в начале 2025 года «Пушкинская карта» была исключена из перечня стратегических социально‑экономических инициатив до 2030 года. А вот пролоббированный Ростуризмом в период пандемии туристический кешбэк в 2022 году из-за многочисленных злоупотреблений тихо свернули.

Такие случаи усиливают опасения, что и новая туристическая карта может столкнуться с аналогичными угрозами, если не будет разработана продвинутая система контроля. Эксперты подчеркивают необходимость жесткой цифровой верификации, механизмов подтверждения фактической поездки и строгой проверки аккредитованных партнеров, чтобы минимизировать риск мошенничества. Без этого перспективы реализации идеи от ЛДПР очень туманны.