Можно ли запретить овербукинг

Овербукинг на авиарейсах нужно полностью запретить на законодательном уровне – такой точки зрения придерживаются многие подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». Поводом послужила резкая критика авиакомпаний со стороны Минтранса: глава ведомства Андрей Никитин заявил, что считает подобные отказы в перевозке недопустимыми. Его поддерживают 47% участников нашего опроса.

© РИА Новости

«Никакая компенсация не может возместить все потери, которые подчас несет пассажир, – считает одна из них. – Часто это и аннуляция следующего билета, если он взят не пакетом, это упущенная выгоды, если пассажир летит в деловую поездку, утрата денег за отель, если пассажир не прилетел вовремя и не заселился, а бронь есть. Это нервы и время». «Только запрет овербукинга! Я хочу лететь за свои деньги своим рейсом! Не сдалась мне никакая компенсация! Я теряю время, деньги, рушатся мои планы!» – поддерживает другая.

Но немного меньше респондентов – 45% – считают, что остроту проблемы можно снять, выплачивая тем, кому не хватило мест в самолете, компенсации, как это делают в Европе и США. «Это самый оптимальный способ, он добавит разумности перевозчикам, но оставит им возможности для маневра с местами на борту. Только компенсация должна быть больше стоимости билета, чтобы авиакомпании не злоупотребляли правом». «Нужно понять, сколько авиакомпании зарабатывают на овербукинге, и приемлемую часть выделять на компенсацию. Все будут в выигрыше. Просто бизнесу немного придется урезать свою маржу с овербукинга», – говорят сторонники этой точки зрения.

А каждый двадцатый считает, что сложившуюся практику в условиях дефицита авиапарка не победить. Эксперты с этой позицией отчасти согласны: надеяться на обновление и расширение флота в ближайшие пару лет не приходится. А потому авиакомпании и дальше будут снимать самолеты с рейсов или по разным причинам менять один борт на другой. Что чаще всего и становится причиной нехватки мест. При этом в число лишних пассажиров может попасть кто угодно – и дети, и пенсионеры. «31 декабря летели в Сочи. Старшей дочери (14 лет) не досталось места в самолете из-за замены борта. Мы были в шоке». «Отправляли в Турцию двух дам 60+, которые первый раз летели в принципе. Специально было доплачено за утренний рейс, привезли сильно заранее. И вот одну регистрируют, а вторую нет – полетит рейсом в ночь. Так и не удалось их отправить вдвоем», – рассказывают туристы и турагенты.

Запретить овербукинг невозможно, но его необходимо законодательно регулировать, отметил председатель правления Ассоциации агентств воздушного транспорта Дмитрий Горин:

«Допускать подобные ситуации можно только при наличии альтернативных рейсов – у этого же или другого перевозчика (механизм передачи пассажира иной авиакомпании давно отработан). Кроме того, необходимо защитить уязвимые слои населения – детей, пожилых, инвалидов».

По мнению эксперта, оптимальным вариантом при овербукинге является компенсация – вдобавок к переоформленному билету и предоставленной гостинице (если она необходима). Но обязательным условием должен стать принцип добровольности – чтобы пассажира не ставили перед фактом, а он сам решал, готов он улететь другим рейсом или нет.

