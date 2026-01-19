В Госдуме ожидают резкого роста автотуризма в 2026 году

В 2026 году около 40% всех путешествий по стране россияне будут совершать на автомобиле, спрогнозировал для «Газеты.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.

«По данным Росстата и крупных отраслевых исследований, доля автотуризма в структуре внутреннего турпотока неуклонно растет в последние годы. Уже сегодня примерно 30–35% всех туристических поездок внутри страны совершаются на автомобилях — это связано с удобством, возможностью планировать маршрут самостоятельно и охватом удаленных регионов. В 2026 году прогнозируется, что доля автотуристов будет близка к 40% всех внутренних путешествий», — отметил Кривоносов.

Основными причинами такой динамики он назвал стремление россиян к независимости в организации отдыха, высокую мобильность автопарка (рост количества автомобилей), возможность посетить на машине сразу несколько регионов за одно путешествие, а также пандемию и последовавшие за ней предпочтения — многие выбирают авто из соображений безопасности и контроля своего маршрута.

По словам Кривоносова, средняя стоимость автотуризма зависит от маршрута, длительности поездки и типа автомобиля, но ориентировочно эксперты называют цифры от 30 тыс. до 70 тыс. рублей на 7–10-дневную поездку на автомобиле для семьи из двух-четырех человек.

Кривоносов пояснил, что в эту сумму входят: расходы на топливо (зависит от километража и расхода авто), проживание (гостиницы/кемпинги), питание, дополнительные развлечения и экскурсии, сборы за платные участки дорог, страховка автомобиля и водителей.