Сколько приняла туристов Нижегородская область в новогодние праздники

Нижегородскую область посетили более 207 тыс. туристов в новогодние праздники, что почти на 12% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

«Новогодние праздники в Нижегородской области прошли под девизом "100% настоящая зима". Для местных жителей и наших гостей организовали насыщенную событийную программу по всему региону», — заявил губернатор Глеб Никитин.

По его словам, загрузка отелей в пиковые даты достигала 100%.

