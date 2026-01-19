Сколько приняла туристов Нижегородская область в новогодние праздники

Нижегородская область приняла 207 тысяч туристов в новогодние праздники
Нижегородскую область посетили более 207 тыс. туристов в новогодние праздники, что почти на 12% больше, чем годом ранее.
Об этом сообщает pravda-nn.ru.
«Новогодние праздники в Нижегородской области прошли под девизом "100% настоящая зима". Для местных жителей и наших гостей организовали насыщенную событийную программу по всему региону», — заявил губернатор Глеб Никитин.
По его словам, загрузка отелей в пиковые даты достигала 100%.
