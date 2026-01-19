Названа главная проблема развития внутреннего туризма

Потребуются годы, чтобы привести в равновесие спрос и предложение в ряде регионов России, сказал НСН Алексан Мкртчян, призвав начать со строительства небольших отелей.

Главной проблемой, тормозящей развитие внутреннего туризма, является нехватка номерного фонда, сказал НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Наибольший прирост бронирований в 2025 году зафиксирован в небольших туристических локациях, сообщили «Известиям» в турагрегаторах. Лидером по темпам роста стало село Териберка в Мурманской области, где спрос вырос на 86% год к году. Мкртчян отметил, что главные центры притяжения туристов остаются прежними.

«Как были главные центры притяжения — Москва, Петербург, Сочи, Казань, Калининград, так они и останутся. Ничего не меняется. Никогда Урюпинск условный не станет новым центром притяжения вместо Москвы, Петербурга или Сочи. У нас страна большая, от Калининграда до Камчатки десятки тысяч маленьких деревушек. Понятно, что все они сейчас борются за туриста. Каждый из маленьких городков мечтает попасть в расширенное "Золотое кольцо"», — сказал собеседник НСН.

Он также объяснил феномен Териберки.

«Териберке повезло сняться в фильме "Левиафан" Звягинцева, после чего вдруг все поняли, что это единственное место России, где можно без разрешения пограничников на собственном автомобиле подъехать к берегу Северного Ледовитого океана. Если вы посмотрите на карту России, то увидите огромную береговую линию с Северным Ледовитым океаном — порядка семи тысяч километров. А подъехать на машине к океану можно только в Териберке. Там люди и северное сияние смотрят. Это мегаинтересное место», — указал Мкртчян.

По его словам, главной проблемой, тормозящей развитие внутреннего туризма, является нехватка номерного фонда.

«У нас есть целые регионы, которые входят в моду. Например, Чукотка. Однако все же нет каких-то революционных прорывов, что раньше вообще никто не ездил, а сейчас два миллиона туристов приехали. Главная проблема внутреннего туризма — нехватка отелей. Это сильно стопорит развитие внутреннего туризма. Это касается и Углича, и Териберки, и Алтая, и Байкала. Например, спрос на Байкал сейчас в 2,2 раза превышает отельные возможности направления. Спрос на Алтай в 2,5 раза превышает предложение. Чтобы удовлетворить этот спрос, чтобы привести в равновесие спрос и предложение, естественно, нужны годы. Нужно построить хотя бы модульные отели, глэмпинги, кемпинги. Потому что для строительства больших отелей на 300-500 номеров нужно уже три-пять лет. В принципе, мы идем по этому пути, но он будет долгим», — заключил эксперт.

