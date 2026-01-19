Перечислены локации с ростом туристических бронирований в 2025 году

В 2025 году россияне чаще выбирали малые туристические локации, показавшие опережающий рост бронирований по сравнению с традиционными направлениями.

© РИА Новости

Лидером стала Териберка в Мурманской области, где спрос вырос на 86% благодаря популярности «северного» туризма и узнаваемости бренда, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу платформы Bronevik.com.

Отмечен рост интереса к Угличу (+50%), Истре (+45%), а также к горнолыжным курортам Архыз, Терскол и Домбай (+22—46%).

В целом по стране количество бронирований туристического жилья увеличилось на 7%. Средний чек за ночь составил 5100 рублей (+4%), а средняя продолжительность проживания — два дня.

Ранее президент «Клуба путешествий» Михаил Кожухов в беседе с НСН объяснил популярность туристического маршрута «Золотое кольцо».