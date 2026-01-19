Туристов предупредили об опасном для жизни селфи на Камчатке

Российских туристов призвали не делать селфи под сосульками Вилючинского водопада на Камчатке. Соответствующее объявление опубликовано в Telegram-канале сети природных парков «Вулканы Камчатки».

Соотечественников предупредили, что фотографирование рядом с огромным ледяным столбом, застывшим на северо-западном склоне вулкана, может быть опасным для жизни.

«Зимний водопад — это динамичная и крайне неустойчивая структура. Лед постоянно "живет": он расширяется и сужается при перепадах температур. Внутри он становится пористым и хрупким», — пояснили специалисты, добавив, что сосульки могут отломиться не только из-за тепла, но и просто под собственным весом.

В посте также говорится, что скорость падения льда с высоты многоэтажного дома огромна, и даже небольшой осколок, размером с кулак, превращается в опасный снаряд. «А когда рушится многотонная глыба, шансов на спасение в радиусе десятка метров практически нет», — указано в публикации.

Для посещения водопада без риска для жизни туристам рекомендовали соблюдать дистанцию, не заходить под козырьки льда, выбирать правильное время визита (не в периоды резкого потепления или сильного ветра) и обращать внимание на «предупреждающие знаки» природы — ледяные осколки у подножия наледи.

Ранее на Камчатке горожане оказались заперты в магазине из-за схода снежной лавины. Свалившаяся с крыши снежная масса преградила выход из супермаркета.