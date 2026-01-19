В РСТ поддержали «Карты путешественника» на 30 тысяч рублей для студентов

Средний чек путешествий по России на человека стартует от 45 тысяч рублей, включая транспортные расходы, заявил НСН Дмитрий Горин.

«Карта путешественника» номиналом 30 тысяч рублей сделает путешествия для студентов доступнее, позволит осуществить минимум две поездки, заявил НСН вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Депутаты Госдумы выступили с инициативой создания в России «Карты путешественника» номиналом 30 тысяч рублей, благодаря которой студенты высших учебных заведений и колледжей смогут экономно путешествовать по стране. Средства на карте для оплаты авиа- и железнодорожных билетов будут доступны при условии приобретения туристического продукта в туристических организациях из официального реестра. Карта может покрыть от 50 до 70% стоимости проезда внутри РФ, передает РИА Новости. Горин назвал сумму карты значительной для молодежи.

«В последние годы на фоне инфляции и отсутствия программ кешбэка социальная поддержка туристов крайне важна. Если подобные инициативы будут реализованы, это поможет развитию внутреннего туризма, расширит количество путешествий. Это помогло бы развивать культурно-познавательный туризм. Для молодежи тридцать тысяч рублей — это очень существенные деньги. Средний чек путешествий по России на человека сейчас начинается от 45 тысяч рублей, включая транспортные расходы. Конечно, эта карта сделает путешествия более доступными. Можно будет разбить эти деньги на два путешествия, например. Расходы на транспорт — это большая доля расходов пакетного тура. Молодежь сможет лучше узнать свою страну, расширить кругозор. Туризм в этом смысле играет важную роль, это инвестиции в будущее», — рассказал он.

При этом Горин добавил, что в таком случае эти цели нужно будет заложить в бюджет.

«Другой вопрос, что нужно будет найти источник финансирования. Основная проблема последних лет — ограниченность финансирования. Эти цели тогда нужно закладывать в бюджет. Ключевой вопрос именно в финансах. Чтобы не было злоупотреблений и нарушений, это нужно делать в рамках организованных путешествий черед федеральных туроператоров», — добавил собеседник НСН.

Ранее в Госдуме предложили ввести единую скидку на авиабилеты для студентов. С такой инициативой выступил депутат Сергей Миронов. Сейчас льготы вводятся по усмотрению авиакомпании. Миронов отметил, что студенты — одна из самых мобильных категорий, они часто путешествуют по стране, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».