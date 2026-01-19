«Черным» инструкторам хотят закрыть доступ к горнолыжным трассам

За безопасность любителей экстрима должны отвечать не только владельцы горнолыжных курортов, но и они сами. Для этого соблюдение правил поведения планируют сделать обязательным, а злостных нарушителей хотят временно отстранять от катания. С «черными» инструкторами, которые не обладают должной квалификацией, решено бороться путем лицензирования. Такие нормы содержит законопроект, разработанный в Комитете Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, узнала «Парламентская газета». Документ могут внести на рассмотрение в ближайшее время, чтобы обеспечить безопасность на трассах, где одновременно с посещаемостью растет количество полученных травм.

Кто получит дисквалификацию

Восемь миллионов туристов посетили горнолыжные курорты прошлой зимой, два года назад эта цифра была вдвое меньше. В регионах работают уже около четырехсот таких комплексов, из которых пятьдесят относят к крупным. Перспективы у этого вида отдыха хорошие, ведь пока горные лыжи освоили только три процента наших сограждан, а хотят это сделать — больше половины, следует из данных Ассоциации горнолыжных комплексов.

Вместе с количеством курортников растет и число тех, кто обращается за медпомощью на отдыхе. В сезоне 2023-2024 травмы на склонах получили 1,3 тысячи человек, а в 2024-2025 — 1,6 тысячи. Показатели травмируемости у нас выше, чем в Европе, отметили в профильной ассоциации.

Никакого специального регулирования для горнолыжных курортов не разработано, хотя очевидно, что это не рядовой вид отдыха, а скорее экстремальный, обладающий рядом особенностей, рассказала «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко. Она разработала законопроект, направленный в первую очередь на обеспечение безопасности на склонах. Копия документа, который планируют внести в ближайшее время, есть в распоряжении редакции. Он определяет понятия горнолыжного комплекса, горнолыжного центра, вводит ответственность собственника трассы, а также его прямую обязанность — обеспечить безопасность. Правила поведения должны быть обязательными для соблюдения всеми катающимися, а на трассах могут появиться уполномоченные на их контроль сотрудники с видеорегистраторами, чтобы потом было проще доказать, что именно нарушил турист.

«Мы также предложили ввести норму о запрете посещения трасс тем, кто три раза за сезон нарушил правила, — отметила Наталья Костенко. — Важно, что речь не идет о черных списках — ограничение будет действовать один год».

Ответственность экстремала

Классификацию трасс по уровню сложности, а значит, и по травмоопасности предложили сделать обязательной — сейчас соблюдение ГОСТов является добровольным. При этом в документе явно не хватает разнообразия трасс, сказала «Парламентской газете» зампред правления Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса Светлана Данилина. Турист, по ее словам, сам выбирает спуск, не всегда трезво оценивая свои навыки, но случись что — отвечает владелец трассы.

«Нужно вводить обучение и просвещение для тех, кто хочет кататься, — подчеркнула Данилина. — Мы даже готовы разработать некий аналог Правил дорожного движения для горнолыжников».

Потребуется и нормирование количества катающихся, продолжила эксперт, поскольку скученность и комфорта не добавляет, и риски увеличивает.

Что касается «черных» инструкторов, которые проникают на склоны под видом обычных туристов и начинают кого-то и как-то учить, сами не обладая должной квалификацией, то с ними решено бороться путем лицензирования — по аналогии с гидами для тургрупп в городах. «В законопроекте мы прописали, что инструкторы должны работать с нагрудной карточкой и на основе договора с горнолыжным комплексом, то есть также нести ответственность за последствия своих действий», — добавила Наталья Костенко.

Доступная медпомощь

Не менее важный пункт — оказание медицинской помощи на месте. Большинство комплексов на время работы нанимают медиков или даже оплачивают работу бригад скорой помощи. Но проблема заключается в том, что емкость медобслуживания в каждом конкретном населенном пункте рассчитывается из количества постоянных жителей, а в высокий сезон туристы в несколько раз превышают население, обратила внимание Костенко. Этот вопрос также в проработке.

И, наконец, далеко не последнюю роль играет транспортная доступность курортов и возможность довезти туда довольно громоздкое снаряжение для катания. Начало 2026 года с его погодным коллапсом в Центральной России подпортило жизнь горнолыжникам: люди если и добрались к месту отдыха, то многие — без багажа.

В связи с этим в Общероссийском объединении пассажиров предложили оформлять единый билет на перелет, провоз багажа и его последующую доставку к месту отдыха. «При этом считаем необходимым выделить приоритетные категории, на багаж которых вешать специальные бирки: это семьи с детьми, инвалиды, ветераны СВО», — сказал «Парламентской газете» глава объединения Илья Зотов.

Еще одно предложение общественников касается унификации действий авиакомпаний при задержках рейсов. Во-первых, следует определить стандарты обеспечения горячим питанием: будет ли это бутерброд с чаем или полноценные блюда. Во-вторых, сделать получение компенсации беззаявительным. Сегодня выплату получают только те, кто за ней обратился.

«Пусть сто рублей за каждый час, но пострадавшие люди должны получить эту сумму, — считает Зотов. — Будем последовательно продвигать эти инициативы, что поможет развитию туризма, в том числе горнолыжного».