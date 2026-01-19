Каждый пятый новый город Золотого кольца вообще не имеет гостиниц

Включение 49 новых городов в Золотое кольцо России заметно расширило географию маршрута, однако многие населенные пункты не готовы к приему туристов. Инфраструктура размещения там находится на начальной стадии или отсутствует вовсе, что ограничивает их участие в туристических маршрутах и экскурсионных программах, говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group.

© tourdom.ru

В 10 из 49 новых городов нет никаких гостиниц, еще в 33 населенных пунктах есть только отели уровня не выше трех звезд. По оценкам аналитиков, после расширения общий номерной фонд Золотого кольца вырастет почти в 2 раза – с 10,3 до 20,8 тыс. номеров. Однако значительная часть этого объема по-прежнему сосредоточена в традиционных туристических центрах. В новых точках маршрута потребуется развитие туристической инфраструктуры и строительство объектов размещения, чтобы обеспечить комфорт путешественников и повысить привлекательность регионов для туристов, отметили в NF Group.

Ожидается, что этому будут способствовать меры господдержки и льготное кредитование в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство»: к 2030 году благодаря новым проектам на Золотом кольце может появиться еще около 5,2 тыс. номеров, а их общее количество достигнет примерно 25,9 тыс.