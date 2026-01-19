Современный гостиничный комплекс за 46 млн рублей будут строить во Владивостоке

Компания «Кристалл», являющаяся резидентом свободного порта Владивосток (СПВ), приступила к реализации проекта по строительству современного эко-гостиничного комплекса в районе мыса Басаргина.

В рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) общий объём инвестиций в проект составит 46 миллионов рублей. На его базе будет создано 13 новых рабочих мест, говорится в релизе КРДВ.

Комплекс будет включать в себя основное здание гостиницы на 20 номеров с панорамным остеклением, ресторан с открытой террасой для мероприятий, благоустроенную парковку и зоны отдыха. Общая площадь застройки превысит четыре тысячи квадратных метров. Особая концепция проекта предполагает гармоничную интеграцию архитектуры в природный ландшафт. Гости смогут наслаждаться живописными видами на скалистые утёсы, лесные массивы и морские закаты прямо из номеров.

В планы также входит масштабное благоустройство территории: озеленение, декоративное оформление и создание комфортных зон для отдыха на открытом воздухе. Открытие гостиницы для первых посетителей запланировано на 2031 год.