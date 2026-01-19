Студентам предлагают выплачивать по 30 тысяч рублей для турпоездок по России

В России предлагают запустить новую льготную программу для турпоездок студентов – «Карту путешественника». С такой инициативой выступили в ЛДПР, пишет РИА «Новости».Предполагается, что карта будет ежегодно пополняться на сумму до 30 тыс. руб., которые можно потратить на поездки по России. Эти деньги планируют разрешить использовать для оплаты билетов на поезда и самолеты, но не напрямую, а в составе туристических или экскурсионных программ, оформленных через официальные турцентры. При этом карта сможет покрывать значительную часть стоимости дороги – ориентировочно от 50 до 70%. По задумке авторов, такой подход позволит избежать формального использования льготы и действительно стимулировать внутренний туризм среди молодежи. Идея во многом напоминает «Пушкинскую карту», но в туристическом формате.

© tourdom.ru

При этом у студентов уже сейчас есть несколько способов путешествовать по России дешевле. Например, действует программа субсидированных авиабилетов, благодаря которой молодежь может летать по ряду направлений по сниженным тарифам. Также существуют различные скидки на железнодорожные перевозки – у РЖД и других компаний периодически появляются специальные предложения для студентов, а на государственном уровне обсуждается идея единой студенческой транспортной карты.

Отдельно стоит упомянуть «Пушкинскую карту», которая доступна молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет. Она не оплачивает дорогу, но позволяет бесплатно или со значительной скидкой посещать музеи, театры, выставки и другие культурные события. Это заметно снижает расходы во время поездок по городам России и делает такие путешествия более доступными.

В ряде регионов и крупных городов работают так называемые карты гостя. Они дают скидки на экскурсии, музеи, проезд в общественном транспорте, а иногда и в кафе или сувенирных магазинах. Такие карты не всегда ориентированы именно на студентов, но при ограниченном бюджете помогают существенно сэкономить.

Кроме того, существуют федеральные и региональные молодежные программы, в том числе проекты Росмолодежи и инициативы вроде «Больше чем путешествие». В рамках таких программ студентов и молодых специалистов отправляют в поездки по России бесплатно или с минимальной доплатой, совмещая туризм, образование и волонтерство.

Если «Карта путешественника» будет реализована, она может стать еще одним удобным инструментом для студентов, который упростит поездки по стране и сделает внутренний туризм более доступным и привлекательным для молодежи.