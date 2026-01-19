Турпоток в Крым увеличился на 1,1 млн человек

Крым в 2025 году посетили 7,4 млн человек, это на 1,1 млн выше, чем в 2024 году. Об этом на оперативном совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"В течение 11 лет в субъектах [Республике Крым и Севастополе] реализуются [проекты], важные для крымчан и севастопольцев - это развитие туристического потенциала региона, а также создание благоприятного инвестиционного климата. Благодаря реализации программы, туристический поток на Крымский полуостров продолжает расти. Несмотря на сложную ситуацию, в 2025 году в Крым приехало 7,4 млн человек, что на 1,1 млн больше, чем в 2024 году", - сказал он.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что число туристов, посетивших Севастополь в 2025 году, составляет около 500 тыс. человек, что вдвое превышает показатель 2024 года.