В Санкт‑Петербурге взлетели цены на гостиничные номера

Этой зимой в Санкт-Петербурге ощутимо выросли цены на номера отелей.

© Vse42.ru

В Северной столице заметно подорожали номера в отелях. С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года средняя стоимость проживания выросла на 14%.

Аналитики оценили загрузку отелей разных категорий. Отели категории "четыре звезды" показали самый высокий уровень заполняемости – 66%. На втором месте – пятизвёздочные гостиницы с загрузкой 60,6%. Тройку лидеров замкнули трёхзвёздочные отели, где занятость составила 55,2%.

Средняя цена за ночь в отелях Санкт‑Петербурга в указанный период достигла 10000 рублей – сообщает информационное агентство "РосБалт"