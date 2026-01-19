Минтранс резко раскритиковал овербукинг у авиакомпаний

Минтранс выступил против практики снятия пассажиров с рейсов из-за овербукинга. Глава ведомства Андрей Никитин заявил, что считает подобные отказы в перевозке недопустимыми. По его словам, министерство совместно с авиакомпаниями, общественностью и профильными ведомствами ведет поиск решения проблемы, которое устроило бы все стороны.

В настоящее время прорабатываются изменения в законодательстве, направленные на защиту прав граждан. Они, в частности, установят размеры компенсаций пассажирам, которые могут быть сняты с рейса. Андрей Никитин подчеркнул, что важно учитывать и интересы перевозчиков, которые несут серьезные финансовые обязательства, в том числе связанные с «коврами».

Министр выразил уверенность, что приемлемое решение будет найдено в ближайшее время. В качестве возможной модели он привел зарубежный опыт, когда авиакомпании не самостоятельно выбирают пассажиров для снятия с рейса, а предлагают добровольцам отказаться от перелета за справедливую компенсацию.

Ранее, в ноябре, с инициативой по автоматической выплате компенсаций при овербукинге выступили депутаты Госдумы. Вице-спикер Владислав Даванков и ряд парламентариев направили соответствующее обращение в Минтранс, однако официального ответа на него до сих пор не последовало.