Названы самые выгодные регионы России для отдыха парой в феврале

Четыре региона России назвали самыми выгодными для отдыха парой в феврале 2026 года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Туту», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Лидером рейтинга стала Вологодская область. Трехдневный отпуск вдвоем в ближайший месяц будет стоить там от 6 тысяч рублей за номер, вместе с дорогой — от 21 тысячи. Эксперты советуют ехать в Вологду ради гастротуризма: область специализируется на традиционно русской и северной кухне.

На втором месте оказалась Псковская область. Отель здесь обойдется двоим туристам в 10 тысяч рублей. Отдых в регионе оценили в 28 тысяч рублей, 6 тысяч из которых уйдут на оплату трехсуточного проживания в гостинице.

«В Нижегородской области пара сможет отдохнуть за 29 тысяч рублей, остановившись на три дня в отеле или апартаментах. Билеты на самолет выйдут от 13 тысяч рублей туда-обратно на двоих», — добавил заместитель директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий «Туту» Артем Кузьмин.

Ранее стало известно, что на Новый год россияне устремились в четыре региона страны. В топ предпочтений попали Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области.