Названы самые выгодные направления для отдыха в феврале

Выгоднее всего отдохнуть в феврале вдвоем будет в Вологодской, Псковской, Волгоградской и Нижегородской области, сообщили ТАСС в сервисе путешествий "Туту".

"В феврале путешественники планируют короткие поездки. Тем, кто хочет устроить себе небольшой отпуск, стоит заранее покупать билеты и бронировать жилье. Бюджетно и при этом насыщенно можно провести несколько дней в разных регионах России. Например, в Нижегородской области пара сможет отдохнуть за 29 тыс. рублей, остановившись на три дня в отеле или апартаментах. Билеты на самолёт выйдут от 13 тыс. рублей туда-обратно на двоих", - рассказал замдиректора по развитию авиарынка в сервисе Артём Кузьмин.

При этом остановиться на три дня в Вологодской области будет стоить от 6 тыс. рублей на двоих, а вместе с дорогой выйдет от 21 тыс. рублей. Стоимость железнодорожного путешествия для пары москвичей начинается от 4 тыс. рублей, для петербуржцев - чуть дороже.

Трехдневная поездка на двоих в Псковскую область будет стоить от 21 тыс. рублей, 10 из которых уйдут на отель. Перелет в обе стороны паре из Москвы выйдет в 18 тыс. рублей, а из Сочи - от 33 тыс. рублей. При этом из Санкт-Петербурга вдвоём можно добраться поездом за 4 тыс. рублей.

На отдых в Волгоградской области в сервисе рекомендуют туристам закладывать от 28 тыс. рублей. Из них 6 тыс. рублей - за гостиницу на три дня. Добраться поездом паре из Москвы и Санкт-Петербурга получится за 19 тыс. рублей туда-обратно, а из Казани - за 6 тыс. рублей.