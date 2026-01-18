Во сколько обошлось путешествие из Москвы в Тюмень на каршеринге

Беспрецедентное дорожное приключение: клиент каршеринга установил рекорд, преодолев расстояние от Москвы до Тюмени и обратно! Этот впечатляющий трип, охвативший Поволжье и Урал, растянулся на 5 698 километров и занял у водителя 13 дней.

Представители сервиса «Ситидрайв» поделились информацией о том, что именно тариф «Путешествие» позволил пользователю совершить столь масштабный вояж.

Ориентировочная стоимость поездки могла составить не менее 100 тысяч рублей, учитывая, что недельная фиксированная плата за тариф «Путешествие» стартует от 10 тысяч, а каждый километр оценивается в 15 рублей.

В список самых протяженных маршрутов также вошли поездки Ростов-на-Дону – Москва – Санкт-Петербург – Ростов-на-Дону (4 867 км за 7 дней) и Санкт-Петербург – Краснодар – Новороссийск – Санкт-Петербург (4 633 км также за неделю).

Ранее стало известно, что за год на каршеринге россияне преодолели расстояние до Марса и обратно.