В АТОР рассказали, какие трассы становятся горнолыжными курортами

В России насчитывается около 150 мест, где можно кататься на горных лыжах, однако горнолыжным курортом можно назвать тот, где протяженность трасс составляет более 20 километров. Об этом «Парламентской газете» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам внутреннего туризма Сергей Ромашкин.

Он отметил, что отдых на горнолыжных курортах является одним из тех сегментов внутреннего туризма, который пользуется большим спросом среди россиян.

«В России около 150 мест, где можно кататься, где есть хотя бы один подъемник. Практически каждый регион имеет один такой объект», — сказал собеседник издания.

При этом он обратил внимание, что в отрасли горнолыжным курортом называют тот, где больше 20 километров трасс.

«Если у вас одна трасса, один подъемник, то это не курорт, это просто место для катания. Таких много. А курортов, где протяженность трасс больше 20 километров, у нас чуть больше 20», — заявил Ромашкин.

В среднем в 2024 году горнолыжные курорты в РФ посетили около восьми тысяч человек, но не все из них катаются: кто-то предпочитает пешие прогулки, хотя зимой горы находятся только в распоряжении лыжников. По словам вице-президента АТОР, альпинисты и просто туристы-походники могут покорять горы и тропы только после окончания горнолыжного сезона.

