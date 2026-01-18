Воркута летом: как добраться и что посмотреть

Летом в Воркуте вместо пляжей — бескрайняя тундра, вместо изнуряющей жары — бодрящая прохлада в +12…+15°С. Для тех, кто плохо переносит зной, воркутинское лето станет настоящим спасением.

Добраться сюда можно на поезде или самолете. Из Москвы на поезде можно добраться за два дня. На вокзале встретят местные таксисты. Несмотря на наличие Яндекс.Такси, здесь им почти не пользуются. Кстати, цены у вокзальных водителей вполне адекватные, отмечает канал «ComDig | Urban Exploration».

Снять жилье в Воркуте несложно. Уютную двухкомнатную квартиру в центре со всем необходимым можно арендовать за 1000 рублей в сутки. Вариантов много: однокомнатную можно снять за 700 рублей, а в отдаленных районах вроде Воргашора — еще дешевле. Выбор есть на любой бюджет.

Передвигаться по городу можно на автобусах (проезд 28 рублей), но с их расписанием бывают сложности. Такси обойдется в 100-300 рублей по городу, за пределы — от 400. Есть также прокат машин. Сутки на Renault Logan стоят 1500 рублей, на УАЗ «буханку» — около 3200. Для поездок по окрестностям внедорожник подходит идеально. Главное условие — стаж вождения от пяти лет.

Питание. В городе много кафе и кофеен. Средний чек в кафе — около 500 рублей за комплексный обед. Есть и бюджетные варианты: в чебуречных можно поесть за 150-200 рублей. Крупных сетевых ресторанов быстрого питания нет, но местные заведения сытные и недорогие. Продукты в магазинах заметно дороже, чем в средней полосе. Хлеб — от 80 рублей, макароны — от 110, сыры особенно дорогие. Магазины федеральных сетей есть почти на каждом шагу.

Осмотреть сам город можно за несколько дней. Если добавить заброшенные места, понадобится чуть больше времени. А для поездок по окрестным поселкам лучше заложить недели две. Можно посетить поселок Рудник — именно так раньше называлась Воркута. Сейчас от него остались лишь развалины на левом берегу реки. Попасть туда можно пешком по шаткому подвесному мосту.

Символ города — жилой дом «Пентагон» с надписью «Покорителям Заполярья Слава!». О нем ходит много легенд. Также в окрестностях множество памятников, стел, мозаик. Недалеко от города есть живописная дамба с прекрасным видом. Сложно даже сосчитать все мемориальные объекты — их очень много.

Город поразил своей атмосферой. Советская архитектура, ухоженные улицы, чистые дворы. Местные жители встречают с улыбками, некоторые в ярких национальных костюмах. Здесь нет безликих высоток, все выглядит гармонично и продуманно. Регулярно ведутся ремонтные работы, поддерживается порядок.

Многие до сих пор считают Воркуту городом-призраком, но это стереотип. Да, здесь бывает непросто из-за сурового климата: зима длится 8-9 месяцев, полярная ночь сменяется белыми ночами летом. Но жизнь кипит.

Печальный факт: Воркута сейчас является самым быстро вымирающим городом России. На пике население составляло 150 тыс. человек, а сейчас — всего 60, писал ранее «ГлагоL».