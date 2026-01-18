Маршрут выходного дня: Пятигорск

Сегодня мы продолжаем изучать потрясающе красивый город-курорт Пятигорск. В первый день мы гуляли в парке Цветник, в Нагорном и Емануелевском парках, смотрели Верхний бульвар и Провал. Сегодня мы пройдемся вдоль проспекта Кирова, заглянем в парк Кирова и поднимемся на канатной дороге на гору Машук – полюбоваться волшебными панорамами Кавказа. А ещё мы посетим красивые скверы, Спасский собор и окунёмся в местный колорит на Верхнем рынке. Рассказ про интересные достопримечательности Пятигорска продолжается!

Пятигорск

Пятигорск, основанный в 1780 году, - город потрясающе красивых пейзажей. В черте города расположена гора Машук высотой 993 метра. А на северной окраине Пятигорска расположена гора Бештау высотой 1400 м.

Как добраться:

От МКАД до Пятигорска около 1600 км пути мимо Домодедово, Ступино и Каширы, а потом можно поехать либо через Воронеж, Ростов-на-Дону и Армавир, либо через Тамбов, Волгоград и Элисту.

Спасский собор

Сегодня наше путешествие по Пятигорску также начинается с парка Цветник, но в этот раз мы пойдем не в сам парк, а в противоположную от него сторону. А для начала полюбуемся находящимся рядом Спасским собором. Собор Христа Спасителя был заложен в Пятигорске в 1857 году, а строительство было завершено в 1869-м. В 1936 году Спасский собор снесли. Новый собор, построенный в этом же месте, был освящён в 2012-м.

Лермонтовский сквер

Рядом со Спасским собором, на возвышенности, находится Лермонтовский сквер. В 1889 году в сквере был установлен памятник великому поэту – первый в Российской империи.

Сквер Толстого

Внизу под Лермонтовским сквером распложен сквер Толстого. Лев Николаевич провёл несколько лет своей юности на Кавказе, и именно Кавказ сыграл немаловажную роль в его становлении, как писателя. В 2005 году в сквере был установлен бюст Л.Н. Толстого.

Городской сквер и фонтан Деды

Напротив сквера Толстого находится Городской сквер и знаменитый фонтан Деды (ещё одно его название - Гномы). Фонтан Деды – один из самых старых в Пятигорске. Изначально фонтан на этом месте был создан в 1890 году и назывался «Великан», позднее он был перестроен и превратился в необычную композицию, на которой размещены рельефные бородатые лица сказочных персонажей.

Проспект Кирова

Теперь переходим улицу Дзержинского и отправляемся гулять по проспекту Кирова – главной улице Пятигорска. На проспекте располагаются множество магазинов и кафе, Кукольный театр, а вдоль проспекта проходит маршрут трамваев.

Парк Кирова

Повернув с проспекта Кирова на проспект 40 лет Октября вы окажетесь у входа в парк культуры и отдыха имени Кирова. Этот парк был открыт в 1835 году и в то время назывался Казённый сад. В 1952 году парку присвоили имя С. М. Кирова. Здесь красивая аллея, скамейки для отдыха, пруд с лодочной станцией.

И, конечно же, большое количество аттракционов.

Верхний рынок

Теперь отправляемся на Верхний рынок – это историческое место давно стало одной из достопримечательностей Пятигорска. Его открыли в 1956 году как колхозный, а сейчас он универсальный. Здесь продаются и продукты, и одежда, и предметы быта, а ещё на территории Верхнего рынка работает гастромаркет «Кухни Мира».

Канатная дорога на Машук

Оказавшись в Пятигорске, интересно прокатиться на канатной дороге, которая поднимет вас на гору Машук. Канатная дорога была построена в 1971 году по безопорной технологии и работает по принципу маятника: вагончики выходят одновременно с Нижней и Верхней станции и встречаются в самом центре, скорость их движения одинакова.

Панорамные виды с горы Машук

С высоты горы Машук открываются захватывающие панорамные виды предгорий Кавказа и Большого Кавказского хребта, а также панорама города Пятигорска и окрестностей. Высота горы Машук составляет 993 метра над уровнем моря. В ясную погоду вы увидите отсюда Эльбрус.

На вершине горы Машук расположена телебашня и скамейки для отдыха.

Ворота Солнца и место дуэли Лермонтова

На вершину горы Машук ведут два пути: канатная дорога и длинный терренкур. Обратно можно спуститься, гуляя по терренкуру. По дороге вы увидите Ворота Солнца (их также называют Ворота Любви), выполненные из камней и стоящие на двух опорах, Поляну Песен и место дуэли М.Ю. Лермонтова.

Сквер Ермолова, сквер В.И. Ленина и Вечный огонь

От Нижней станции канатной дороги можно быстро дойти до сквера имени А. П. Ермолова. Рядом находится аллея Героев Пятигорчан, Вечный огонь, Чаша слёз и памятник Ленину. От памятника Ленину по лестнице можно спуститься в cквер имени В.И. Ленина, в центре которого находится фонтан. Здесь же расположено здание администрации города.

Что ещё посмотреть в Пятигорске

Также в Пятигорске можно посетить сквер Г. Г. Анджиевского и сквер имени Гагарина, Игнатьевский сквер, парк Победы, расположенный у Новопятигорского озера, Краеведческий музей и Домик М. Ю. Лермонтова.