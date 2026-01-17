Россия может возродить круизы через Азовское море

Правительство России рассматривает возможность восстановления международных круизов через Азовское море.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственные документы.

«Возможно восстановление круизов через Азовское море в иностранные государства. Ранее существовал круиз по маршруту Мариуполь — Батуми. При условии восстановления или постройки пассажирского причала указанный маршрут может быть восстановлен», — следует из публикации.

Для круизов планируют использовать судно «Мустай Карим». Сейчас в регионе специализированный причал есть только в Таганроге. Порты Мариуполя и Ейска потеряли возможность приёма пассажирских судов.

