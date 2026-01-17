Запретят ли проезд по Крымскому мосту автомобилям тяжелее 1,5 тонны

По федеральным СМИ широко разошлась новость о введении запрета на проезд по Крымскому мосту автомобилям тяжелее 1,5 т. О возможности таких ограничений заявил на пресс-конференции начальник ГАИ Крыма Анатолий Борисенко. Однако спустя несколько часов, по информации Крымской информационной группы, это опровергли в Росавтодоре.

© РИА Новости

«Мы не подтверждаем таких ограничений для частных машин, это даже не обсуждалось. ГАИ не может вводить такие запреты – это епархия ФСБ, Минтранса и Росавтодора».

В Минтрансе РФ добавили: для туристов лимитов в 1,5 т не будет.

Редакция направила запрос в пресс-службы Росавтодора и Минтранса РФ с предложением прокомментировать ситуацию.

Ранее Анатолий Борисенко сообщил журналистам, что введение дополнительных ограничений необходимо для снижения нагрузки на Крымский мост.

«Мы понимаем, что увеличится поток в сторону Джанкоя по трассе "Новороссия". Она в перспективе будет четырехполосной», – добавил начальник ГАИ.

Предложение вызвало в Крыму волну возмущения. По мнению местных жителей, введение запрета непременно отразится на туристическом потоке, поскольку станет невозможным проехать по мосту минивэнам, кроссоверам, джипам и другим типам автомобилей. Журналисты подсчитали, что в результате ограничений Крым потерял бы 1,5 млн гостей и 30 млрд руб., учитывая, что через мост на полуостров приезжает 79% туристов.

«Одна невнятная фраза ставит под удар турсезон целого региона», – высказал мнение политолог, эксперт по Южному федеральному округу Андрей Гусий.

Напомним, что после теракта в октябре 2022 года движение грузовых машин по мосту было полностью запрещено, для легковых автомобилей и автобусов организован усиленный досмотр. С 3 ноября 2025 года вступил в силу временный запрет на проезд по мосту электромобилей и гибридных автомобилей.