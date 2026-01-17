Московский отель взыскал с гостя миллион рублей за мокрый пол

Туристу выставили счет больше чем на миллион рублей и в итоге выставили за дверь из отеля – все из-за нелепой случайности. Как сообщает «База», Вячеслав срочно прилетел в столицу из Испании: умерла мать, нужно было попасть на похороны. Он остановился в элитном Radisson на Кутузовском проспекте.

По словам мужчины, на фоне сильного стресса он выпил успокоительное и буквально провалился в сон. Когда очнулся, то обнаружил, что в туалете все это время текла вода — выключить ее он забыл. В результате намок пол и ковролин. Судя видео, которое Вячеслав снял после ЧП, вода там разлилась на полкомнаты, но при этом мебель и обстановка не пострадали.

О происшествии узнала администрация и выставила гостю счет – 1,1 млн руб. Сумма повергла Вячеслава в шок, но он все же оплатил ущерб. Однако, на этом неприятности не закончились. Несмотря на то, что номер был забронирован и оплачен до 22 января, мужчину выселили раньше и внесли в стоп-лист отеля.

Сколько стоило проживание, он не рассказал. Цены на номера в Radisson на Кутузовском начинаются от 19 тыс. руб. и в зависимости от категории могут достигать почти 900 тыс. в сутки. Мы направили запрос администрации отеля, но на момент публикации ответа не получили.Почему ущерб оценили в такую огромную сумму неизвестно. Калькуляция может включать множество факторов – от стоимости поврежденного имущества до убытков из-за простоя номера на время ремонта, пояснил «ТурДому» вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

«Надо видеть не только внешнюю картину. Возможно, что были протечки в других номерах. В любом случае, чтобы привести помещение в порядок, потребуется определенное время, возможно покрытие придется полностью менять. В таком случае, надо учитывать стоимость самого ковролина, работы по его замене, и убытки отеля от простоя номера, который в этот период не будет сдаваться», – рассказал эксперт.

Он так же отметил, что решение о выселении гостя – это право администрации, и какими были истинные причины, неизвестно.