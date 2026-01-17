Как на Дальнем Востоке собираются привлекать иностранных туристов

Модель привлечения иностранных туристов на Дальний Восток должна строиться на френдли-программах, которые учитывают культурные особенности туристов, а также на обеспечении безопасности на турмаршрутах, предоставлении качественных услуг экскурсоводов со знанием иностранных языков и доступности информации о турах в интернет-пространстве. Об этом ТАСС рассказала старший преподаватель Департамента туризма и гостеприимства ДВФУ Дарья Романцова.

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Минвостокразвития сформировать единую модель привлечения иностранных туристов на Дальний Восток.

"Модель должна базироваться на принципах гостеприимства, безопасности, открытости и человекоцентричности. Самое очевидное - это реализация френдли-программ на предприятиях туриндустрии, которые учитывают культурные особенности туристов. Модель должна базироваться на подходах безопасности на туристских маршрутах и экскурсиях, высоком качестве предоставления таких услуг аттестованными гидами-экскурсоводами и инструкторами-проводниками, которые владеют английским, китайским и другими языками. Отдельного внимания заслуживает доступность в интернет-пространстве: продвижение в сети Интернет туристских продуктов Дальнего Востока должно проходить с учетом локальных иностранных социальных сетей", - сказала она.

Эксперт добавила, что привлечь иностранцев на Дальний Восток помогут четко структурированные туристические продукты, которые позволят путешествовать по всему макрорегиону, например, круизы. В то же время сейчас популярностью пользуются туристические продукты с национальной идентичностью, которые показывают богатство и разнообразие культуры, а также гастрономические туры.

Первый рейс в рамках дальневосточной круизной линии, которая свяжет Приморский край, Сахалин и Камчатку, состоится в мае 2026 года. Круизная линия будет проходить от порта Владивосток через Корсаков. После участники путешествия смогут высадиться на Курильских островах и завершат маршрут в Петропавловске-Камчатском.