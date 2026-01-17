В Госдуме оценили практику брать с туристов деньги за посещение туалетов

Бесплатные общественные туалеты должны стать обязательной частью общественной и туристической инфраструктуры России. Об этом ТАСС заявила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, координатор направления "Развитие туризма" народной программы партии "Единая Россия" Надежда Школкина.

© РИА Новости

«Учитывая, что наша страна всегда была и остается социально ориентированным государством, где в центре внимания находится все, что связано с человеком, и поскольку у человека никто не может отнять естественные потребности, "наживаться" на них, на мой взгляд, неэтично и негуманно. К тому же в условиях развития внутреннего туризма общественные бесплатные туалеты должны быть неотъемлемой частью не только общественной, но и туристской инфраструктуры», — сказала депутат.

Она напомнила, что регионы могут использовать федеральные средства в рамках единой субсидии на развитие туризма, в том числе на строительство "зеленых остановок".