Что посетить в будущих городах «Золотого кольца» в Подмосковье

Маршрут "Золотое кольцо России" в представлении не нуждается – он любим как российскими, так и иностранными туристами. В 2027 году ему исполнится 60 лет, и к юбилею туристов ждет подарок – к маршруту добавят еще 49 населенных пунктов, 6 из которых находятся в Подмосковье. Турэксперт Екатерина Васильева рассказывает о "новичках", располагающихся рядом со столицей.

Село Абрамцево

Село Абрамцево знаменито прежде всего одноименным историко-художественным и литературным музеем-заповедником. С XIX века усадьба принадлежала писателю Сергею Аксакову и была точкой притяжения для литераторов и художников. Сюда приезжали Иван Тургенев, Федор Тютчев, Николай Гоголь, читавший здесь главы второго тома "Мертвых душ", а сам Аксаков написал тут сказку "Аленький цветочек".

В 1870 году дочь писателя продала усадьбу меценату Савве Мамонтову, после чего у дома началась новая жизнь. Тут бывали и творили многие знаменитые художники. Среди них Илья Репин, работавший над полотном "Крестный ход в Курской губернии", Виктор Васнецов, создавший "Аленушку" и "Богатырей", а Валентин Серов – "Девочку с персиками".

Сегодня в Абрамцеве сохранилась не только особая атмосфера, но и главный усадебный дом, церковь Спаса Нерукотворного, беседка "Избушка на курьих ножках", созданная по проекту Виктора Васнецова в конце XIX века и скамейка Врубеля, с которой открываются живописные виды на местные пейзажи.

Как добраться и сколько стоит: на электричке с Ярославского вокзала до станции "Абрамцево" час-полтора в пути в одну сторону и от 295 рублей за билет; входной в музей-заповедник для взрослых – 500 рублей и 300 рублей для школьников.

Село Гжель

Бело-синий узор гжельской росписи – один из самых узнаваемых в стране, а главная достопримечательность небольшого села Гжель – тот самый знаменитый фарфоровый завод. Посетить его можно с экскурсией, где вас проведут по всем этапам производства, покажут, как отливают, расписывают и обжигают изделия, Кроме этого, при желании можно смастерить что-то самому (готовое изделие получится будет забрать после глазуровки и обжига через несколько дней здесь же, на заводе, или в Москве).

Помимо фарфорового завода в селе есть еще одно любопытное место – Гжельский стратотип. Это памятник природы, представляющий собой обнаженные горные породы с отложениями юрского периода – именно отсюда были описаны более 40 новых вымерших беспозвоночных, которым более 300 миллионов лет.

Как добраться и сколько стоит: час-полтора на электричке от Казанского вокзала до станции Гжель, билет – от 295 рублей в одну сторону; экскурсии по заводу проводятся только по предварительной записи, в группе от шести человек – 600 рублей в будни и 650 рублей в выходные для взрослых, для детей – 350 и 400 рублей соответственно, индивидуальная – 900 рублей; мастер-классы – от 300.

Город Ликино-Дулево

Небольшой городок на востоке Московской области тоже знаменит благодаря фарфору. Дулевский известен своим декором – золото и розы-агашки на белоснежном фоне, эта посуда украшала застолья русской знати XIX века. При заводе работает музей, его можно посетить самостоятельно и посмотреть на коллекции фарфора разных лет, но на производство пустят только с экскурсией. Также в городе производят автобусы – сегодня в том числе и электробусы. Экскурсии завод не проводит, но снаружи стоят образцы транспорта, которые тоже можно посмотреть.

Как добраться и сколько стоит: сначала около двух часов на электричке с Курского вокзала до Орехово-Зуево (билет в одну сторону – от 334 рублей), оттуда еще 15 минут на автобусе (от 61 рубля); билет в музей фарфорового завода – 500 рублей для взрослых и 250 рублей для учащихся, мастер-класс по росписи – 600–1200 рублей (зависит от количества участников, по предварительной записи), экскурсия на производство в группе – 500 рублей (по предварительной записи).

Город Хотьково

Этот небольшой подмосковный городок знаменит в первую очередь Покровским монастырем – одной из древнейших монашеских обителей на Руси. Впервые это место упоминается в летописи в 1308 году. Здесь хранятся мощи святых Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского, и ежегодно сюда приезжает множество паломников. На территории города есть несколько любопытных жанровых скульптур: вход в монастырь "охраняет" лев, также есть аисты и "Чайная пара Алексея Попова", посвященная промышленнику, который до 1872 года владел здесь фарфоровым заводом. Кстати, отсюда недалеко до села Абрамцево – всего одна станция (2–3 минуты) на электричке.

Как добраться и сколько стоит: час-полтора на электричке до станции "Хотьково", билет – от 295 рублей в одну сторону; посещение монастыря свободное.

Деревня Мураново

Главное, зачем стоит ехать в деревню Мураново – это одноименная усадьба, одна из немногих действительно хорошо сохранившихся после революции. Здесь жил и работал поэт Евгений Боратынский, который в начале 1830-х описал мурановские пейзажи в стихотворении "Есть милая страна, есть угол на земле…". Главный усадебный дом был построен по его чертежам и планам и с тех пор не перестраивался. Имение также связано с Федором Тютчевым, хотя сам он там никогда не жил и никогда не был, но с 1870-х здесь проживал его сын Иван с семьей, который перевез сюда автографы, книги и личные вещи отца, и во многом именно благодаря ему здесь сохранилось наследие поэта. Сегодня на территории можно увидеть главный усадебный дом, кучерскую (сегодня в ней располагается выставочный зал), усадебную церковь с колокольней, детский домик и другие постройки.

Как добраться и сколько стоит: сначала на электричке с Ярославского вокзала до станции "Софрино" (около часа в пути и от 217 рублей за билет в одну сторону), оттуда на автобусе №34 до остановки Мураново (около 20 минут). Вход на территорию усадьбы – 100 рублей, экскурсия в Главный усадебный дом 600 рублей в будни и 650 рублей в выходные, экскурсии по другим объектам – от 250 до 350 рублей.

Поселок городского типа Софрино

Сам поселок городского типа тоже войдет в состав "Золотого кольца". Здесь можно познакомиться с крупным производством – торговый дом по производству церковной утвари. Туристам здесь будут интересны церкви и монастыри, например церковь Смоленской иконы Божией матери XVII века. Сохранилась и старинная усадьба Бакатиных-Боборыкиных XIX века – два одинаковых двухэтажных дома из красного кирпича, построенные в нерусском стиле со сводчатыми потолками в окружении липового парка. Сегодня усадьба признана объектом культурного наследия.

Как добраться и сколько стоит: на электричке до станции "Софрино" около часа в пути и от 217 рублей за билет в одну сторону.