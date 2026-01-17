В ДНР активизируют создание своего турпродукта и обучение экскурсоводов

Создание регионального туристического продукта и подготовка кадров стали приоритетами развития туризма ДНР на 2026 год, сообщил ТАСС вице-премьер республики Кирилл Макаров.

"Наша задача - перейти от разрозненных инициатив к системному развитию туризма. В 2026 году мы делаем упор на формирование полноценного туристского продукта, развитие инфраструктуры и повышение качества сервиса. Запланировано открытие туристско-информационного центра в Донецке, развитие туристических маршрутов и придорожной инфраструктуры, активное продвижение региона на внутреннем рынке", - сказал Макаров.

Он добавил, что особое внимание уделят подготовке кадров для туристической сферы.

"Без профессиональных гидов, экскурсоводов и специалистов гостеприимства туризм не работает, поэтому обучение и повышение квалификации - один из приоритетов", - отметил собеседник агентства.

Вице-премьер подчеркнул важность утвержденной в конце прошлого года стратегии устойчивого развития Приазовья до 2040 года. Документ включил комплексное развитие макрорегиона, в том числе дорог, жилья и туризма, став основой долгосрочного планирования.

"Для детей это значит расти в месте, где есть будущее и возможности, для родителей - работать дома, а не искать заработки в других регионах, для пожилых людей - жить на территории, где есть медицина, инфраструктура, отдых и комфортная среда вокруг. Когда государство планирует так далеко вперед, это всегда сигнал - сюда будут вкладываться, здесь будут строить, здесь будут развивать экономику и качество жизни. Именно так формируется уверенность в завтрашнем дне", - заключил Макаров.

В декабре 2025 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил стратегию развития Приазовья до 2040 года, в том числе предусматривающую развитие туризма в Краснодарском крае, Ростовской области, Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.