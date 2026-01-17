В донецком Приазовье появятся пятизвездочные гостиницы

Планы развития приазовского туризма в ДНР включили строительство гостиниц, в том числе четырех- и пятизвездочных. Такие инвестпроекты могут быть реализованы в ближайшие два года, сообщил ТАСС вице-премьер республики Кирилл Макаров.

"Проектами планировки территорий уже предусмотрено строительство гостиниц категории четыре и пять звезд, включая крупные гостиничные и санаторные комплексы. Ведется активная работа с инвесторами. Реализация этих проектов - это небыстрый процесс, но он уже запущен и рассчитан на 2026-2027 годы", - сказал Макаров.

Он добавил, что в донецком Приазовье намерены создать пять туристических кластеров.

В конце 2025 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил стратегию развития Приазовья до 2040 года, в том числе предусматривающую развитие туризма в Краснодарском крае, Ростовской области, Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В ноябре 2025 года Макаров сообщил ТАСС о планах ввода в эксплуатацию первых реконструированных инвесторами гостиниц в 2026 года. Речь идет о мариупольской "Чайке" и "Европейской".