Зачем ходить на лыжах и кататься на коньках и во сколько это обойдется

Лыжи и коньки — не просто зимние развлечения, а мощные инструменты профилактики множества хронических заболеваний. "Российская газета" узнала у экспертов, сколько калорий можно сжечь, катаясь на коньках, как правильно подобрать инвентарь и экипировку для зимних видов спорта и в каких случаях лучше остаться дома.

© РИА Новости

Нормализовать давление и уровень сахара

Лыжный спорт способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза, укреплению дыхательной системы, а катание на коньках развивает вестибулярный аппарат, укрепляет мышцы и способствует контролю массы тела, рассказал "Российской газете" старший инструктор-методист ЛФК отделения восстановительной медицины АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов.

«Лыжный спорт, особенно классический стиль, — это циклическая аэробная нагрузка, задействующая до 90% мышц тела. Он улучшает микроциркуляцию, снижает артериальное давление, повышает выносливость сердечной мышцы, развивает жизненную емкость легких, улучшает вентиляцию и газообмен. Умеренная нагрузка на кости стимулирует их минерализацию. Нормализуется обмен веществ», — говорит эксперт.

Кроме того, катание на лыжах способствует снижению уровня сахара и холестерина в крови, что важно при профилактике сахарного диабета 2-го типа и атеросклероза. Регулярные прогулки на свежем воздухе снижают уровень тревожности, улучшают сон и настроение за счет выработки эндорфинов.

«Катание на коньках развивает вестибулярный аппарат и чувство равновесия, что особенно важно для профилактики падений в пожилом возрасте, а также укрепляет мышцы ног, тазового дна и поясницы. Это помогает предотвратить развитие остеохондроза и люмбаго», — отмечает Кирилл Антонов.

По его словам, за один час катания можно сжечь от 300 до 600 ккал. При этом стимулируется кровообращение в нижних конечностях, что полезно при начальных проявлениях варикозной болезни.

«Оба вида активности положительно влияют на иммунную систему, повышая устойчивость организма к респираторным инфекциям в зимний период», — заключает эксперт.

От 1100 до 260 000 рублей плюс экипировка

Сегодня на рынке представлено много магазинов, где есть богатый выбор зимнего спортивного инвентаря — как в сегменте масс-маркета, так и в специализированных. На маркетплейсах стоимость беговых лыж начинается от 1100 рублей и достигает 200 000 рублей, горных лыж — от 2500 до 260 000 рублей. В сети магазинов "Спортмастер" беговые лыжи можно купить за цену до 90 000 рублей, горные — до 127 000 рублей, в сети "Кант" — до 95 000 и до 255 000 рублей соответственно.

Лыжные палки на маркетплейсах стоят от 500 до 74 000 рублей, ботинки — от 1500 до 110 000 рублей, цены в "Спортмастере" и "Канте" на эти позиции — в том же диапазоне. Фигурные или хоккейные коньки в среднем обойдутся в 1500-2000 рублей в бюджетном варианте и от 100 000 до 170 000 рублей — в сегменте люкс.

Наценка в масс-маркетах выше, чем у магазинов, которые специализируются, например, только на беговых лыжах, поясняет президент Федерации лыжных гонок г. Москвы Вячеслав Веденин.

«Среди отечественных производителей — это беговые лыжи STK, бренд BRADOS делает достойные коньковые лыжи, спрос на классические — значительно меньше, — говорит он. — Лыжные палки STK, за 5 тысяч рублей вы купите верхнюю модель, называется Avanti, сделана из углеволокна. Лыжные ботинки SPINE, производят их в Ярославле, один из крупнейших производителей лыжных ботинок в мире. Технологичную и функциональную лыжную одежду производит NORDSKI, тоже российский бренд».

Эксперт рекомендует в первую очередь определиться с тем, как часто планируется заниматься лыжами.

«Вот этот мем, когда лыжи на балконе стоят или на антресолях лежат, — это как раз про тех людей, которые приобрели лыжи, а потом долго не знали, что с ними делать. Поэтому вначале я бы рекомендовал просто найти ближайший прокат беговых лыж и походить, покататься через прокат, — говорит Вячеслав Веденин. — Так вы поймете, чем отличаются различные стили передвижения и чем отличаются бренды».

Прокат горных лыж на специальных базах обойдется в среднем от 1500 рублей в сутки в зависимости от региона и сезона, прокат беговых лыж с ботинками — в среднем от 1000 рублей в сутки. Иногда требуется внести залог — от 1000 до 3000 рублей. На один день цены обычно выше, чем при длительной аренде. Также на стоимость влияет и класс лыж.

Самые известные производители коньков — Risport и Edea, рассказывает мастер спорта по фигурному катанию, тренер Жанна Сорока. Стоимость таких профессиональных коньков — от 35-50 тысяч рублей. В сегменте масс-маркета есть дешевле — Graf, Jackson, но и их цена — около 20 тысяч рублей. Фирменный хоккейный баул BAUER обойдется в 20 тысяч рублей, российский аналог будет стоить около 15 тысяч.

«Сейчас много китайских ботинок из кожзама. Конечно, в идеале я рекомендую кожаные, они продаются в профессиональных магазинах, но стоят в разы дороже, — говорит Жанна Сорока. — При надлежащем уходе и хранении коньки сохраняются до 15-20 лет даже при довольно регулярном использовании».

Эксперт отметила, что сегодня активно развивается рынок вторичных продаж, особенно это касается детского спортивного инвентаря. За один сезон коньки изнашиваются не сильно, а дети растут, поэтому на разных электронных площадках можно приобрести экипировку б/у по вполне доступным ценам.

Ботинки-комби, термобелье и бафф

Любители лыжных прогулок знают, что есть два стиля передвижения на лыжах, классический и коньковый. Для классического стиля движения лыжные палки должны быть чуть ниже плеча, для конькового — высота палок "до носа". Для "классики" лыжные ботинки обычные, они сгибаются и повторяют движения стопы, у коньковых ботинок подошва не сгибается, говорит Вячеслав Веденин.

«На первые разы, на первую зиму можно брать ботинки-комби, но в дальнейшем лучше, конечно, иметь отдельный инвентарь и для конькового, и для классического стиля», — добавляет он.

Что касается одежды, лучший эффект для тренировок на лыжах, а также для похудения достигается, когда есть небольшой холод.

«Поэтому утепляться в зимнюю пуховую куртку и теплую вязаную шапку ни в коем случае не нужно. Перчатки лучше брать спортивные, не варежки. Шапка — легкая флисовая. И бафф — это такой шейный шарф, чтобы вам не поддувало, когда вы будете двигаться со скоростью», — рекомендует эксперт.

При выборе любой экипировки на лед в первую очередь важно ориентироваться на удобство и комфорт, говорит Жанна Сорока.

«Фигурные коньки перед покупкой обязательно нужно мерить. Нога имеет индивидуальную форму, строение стопы, расположение косточек и так далее. Важно зашнуровать коньки, подвигаться, пройтись пару шагов, чтобы было понимание, как будет чувствовать себя нога, стопа, мышцы, связки в движении», — советует она.

Стопа в коньках также не должна болтаться, шнуровка не должна быть слишком тугой или слабой, а коньки должны быть хорошо наточены.

«На лед я всегда рекомендую два слоя одежды, в идеале это термобелье, флисовый утепленный костюм, можно использовать жилетку, — отмечает Жанна Сорока. — Для детей лучше использовать шапки на завязках, взрослым — повязки на голову. Перчатки лучше двухслойные шерстяные, плащевые ткани разъезжаются, когда пытаешься подняться со льда».

Сухой снег, чистый лед

Для катания на коньках или лыжах важно выбирать специально оборудованные места. Это лыжные трассы или катки с уже подготовленными профильными бортами или закрытые катки круглогодичного использования. Наиболее комфортная температура воздуха для длительной активности — от -5 °C до -15 °C при отсутствии сильного ветра. Ясная погода обеспечивает хорошую видимость, а сухой снег для лыж и ровный, чистый лед для коньков снижают риск травмы, отмечает Кирилл Антонов. В метель, гололед и дождь со снегом лучше воздержаться от занятий.

Несмотря на то что эти виды активности в целом безопасны, есть и ряд противопоказаний. Занятия запрещены при острых инфекционных заболеваниях с лихорадкой, нестабильной стенокардии, недавнем инфаркте миокарда, тяжелых формах артериальной гипертензии, эпилепсии, острых воспалительных процессах в суставах, тромбофлебите глубоких вен нижних конечностей, тяжелых формах остеоартроза коленных или тазобедренных суставов, напоминает эксперт.

Также потребуется консультация врача перед занятиями при хронической сердечной недостаточности I-II ФК, сахарном диабете с риском гипогликемии, остеопорозе с высоким риском переломов, нарушениями зрения или слуха, в реабилитационный период после травм опорно-двигательного аппарата.