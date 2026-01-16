Почему в России выбирают соло-путешествия

Треть россиян будущей весной предпочли отдыхать в одиночестве, рассказали эксперты. О том, что стоит сделать, чтобы поездка прошла безопасно, и чем такой вид отдыха полезен для психики, в материале Москва 24.

Соло-туристы

Москва стала самым популярным городом России для весенних поездок в 2026 году: на столицу уже приходится 16,3% заказов по стране, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование сервиса по планированию путешествий.

По данным аналитиков, второе место занял Санкт-Петербург с долей путешественников 15,4%. Замыкает тройку Казань (7,1%). Кроме того, по данным исследования, весной россияне планируют более короткие поездки: средняя продолжительность бронирования составляет 3,2 дня (в 2025 году – 3,8 дня).

«При этом отели путешественники выбирают примерно той же ценовой категории – около 9 тысяч рублей в сутки. Зато на 19% выросло количество соло-туристов: 31% всех отельных бронирований приходится на одного человека».

Как отметил в разговоре с Москвой 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, одиночные путешествия стали заметным трендом, часто связанным с возможностью удаленной работы. В том числе, в формате, когда деловая поездка совмещается с отдыхом.

При этом эксперт подчеркнул, что в подобных путешествиях необходимо соблюдать основные правила безопасности.

«Перед выездом обязательно сообщите близким подробный маршрут и сроки возвращения, а также убедитесь в наличии стабильной сотовой связи в конкретном месте пребывания. Если это поход в горы, необходимо подать заявку на маршрут в МЧС и, конечно, адекватно оценивать свои силы и категорию сложности трассы», – предупредил он.

При поездках за границу Горин посоветовал встать на консульский учет и использовать официальное приложение МИД для получения предупреждений. Кроме того, нужно изучить местные законы и обычаи.

«По статистике РСТ, по России путешествуют самостоятельно примерно 70–80% туристов, около 30% делают это с помощью туроператоров. За границей же, наоборот, 70% выезжает в пакетных турах и 30% – самостоятельно», – отмечает эксперт.

Горин добавил, что, когда речь идет об иностранной поездке, соло-путешественники часто покупают туры у компаний, ведь так можно попасть на акции раннего бронирования, специальные цены на перелеты, отели и экскурсии. В то время как отдельная покупка билета, по его словам, порой сравнима со стоимостью турпакета в ту же страну и в этот же отель.

Эксперт уточнил, что наиболее выгодные страны для пакетного отдыха – Египет, Турция, Таиланд, Вьетнам, Китай, Куба и Шри-Ланка.

Возможность найти любовь

Рост популярности путешествий в одиночку может объясняться прагматичными причинами: например, возможностью не зависеть от чужих планов, самостоятельно выбирать маршрут и формат отдыха, ни с кем его не согласовывая. Об этом Москве 24 рассказала психолог Полина Шаповалова.

Эксперт отметила, что с психологической точки зрения тренд отражает общую тенденцию – люди стали меньше подстраиваться под ожидания окружающих и реже беспокоиться о том, что скажут другие.

«Эта внутренняя свобода позволяет наслаждаться поездками, не ограничивая себя стереотипами».

Кроме того, Шаповалова подчеркнула, что одиночные путешествия дают возможность полностью отключиться от рутины, временно разорвать связь с привычным окружением, задачами и проблемами. Такая перезагрузка, по ее мнению, полезна для психики, помогает качественно отдохнуть и восстановить силы.

«В то же время рост числа одиноких путешественников может отражать и современные социальные тенденции, такие как увеличение количества живущих в одиночестве», – подчеркнула эксперт.

Однако Шаповалова уверена, что соло-путешествия не обязательно означают изоляцию.

«Для многих это возможность познакомиться с новыми людьми, обрести друзей или даже встретить любовь», – уверена она.

Специалист считает, что в непринужденной атмосфере, разделяя впечатления с новыми знакомыми, многие заводят крепкие дружеские связи.