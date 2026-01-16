Сколько туристов посетило Тюменскую область в январские праздники

Тюменскую область посетили около 250 тыс. гостей в период новогодних каникул 2026 года.

© РИА Новости

По словам губернатора Александра Моора, это на 10 тыс. больше, чем в прошлом году, пишет «Ямал 1».

Согласно данным, в области побывали гости из 23 регионов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, а также с Урала и из Сибири.

В этом году отмечался рост интереса к культурно-историческим объектам, а также термальным комплексам.

