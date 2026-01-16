Кабардино-Балкария увеличила турпоток в 2025 году

Более 2 млн отдыхающих посетили Кабардино-Балкарию в 2025 году. Туристический поток вырос почти на 14% в сравнении с 2024-м.

«В 2025 году республику посетили более 2 млн туристов, что на 13,7% больше показателей предыдущего года. По итогам новогодних праздников в Кабардино-Балкарии побывали 100 тысяч туристов», — сообщили порталу «Это Кавказ» в пресс-службе министерства курортов и туризма региона.

Как констатируют в ведомстве, лидером по приросту гостей стал Зольский район: здесь за год побывали 250 тысяч туристов (увеличение показателей составило 65%). Между тем, положительная динамика отмечается по всем туристическим территориям.

«Нам удалось сохранить тенденцию роста туристического потока, который превысил важную отметку в 2 миллиона человек. Кроме того, все туристические дестинации показали уверенный рост числа посещений», — подытожил министр курортов и туризма КБР Аскер Бифов.

Он подчеркнул, что пиковый сезон на курортах удалось отработать без чрезвычайных ситуаций и автомобильных заторов.

По данным министерства, несмотря на то что туристы приезжают в Кабардино-Балкарию со всей России, основной поток все же составляют путешественники из Москвы и Санкт-Петербурга. Также высока доля жителей близлежащих территорий — Краснодарского края, Ростовской области и регионы Северного Кавказа. В среднем в республике туристы бронируют отдых на 3 ночи.